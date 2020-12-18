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S-400 krizinin çözümü için arayışlar sürüyor

Türkiye, Rusya ile 2017’de S-400 anlaşması imzaladı. Bu durum, son dönemde Türk-Amerikan ilişkilerinin en önemli gündem maddesi haline geldi. Peki, bu aşamada bir çözüm var mı yok mu?

GÜNDEM 18.12.2020, 17:28
S-400 krizinin çözümü için arayışlar sürüyor
Amerikan savunma şirketlerinin ekonomik çıkarları Washington’ın S-400’lere bakış açısını şekillendirdi, bir bakıma.
ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımları devreye sokacağı fikri ikili ilişkilerde kriz meydana getirdi.
Ankara’ya S-400’lerin teslim edilmesinden sonraki süreçte ilk olarak ABD yönetimi Türkiye’yi F-35 programından çıkarma kararı aldı.
Sonraki süreçte Kongre 2020 için hazırlanan Ulusal Savunma Yetki Kanunu’nda Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının verilmesini süresiz olarak yasaklayan hükmü kabul etti.
ABD’nin yaptırım kararı alması ve gerilen ilişkiler…
Peki, bu aşamada bir çözüm var mı yok mu? Başka bir ihtimal var mı?
Dış politik konularda yazıları ile dikkat çeken ve uzun süre ABD’de kalan gazeteci-yazar Sedat Ergin, işte o ihtimali yazdı;
“Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın bundan bir süre önce telaffuz ettiği Yunanistan modeli bu krizin aşılması için bir yöntem olabilir mi?
Önce Bakan’ın ne dediğini hatırlayalım? Akar, S-400’lerin Sinop’ta test edilmesinden kısa bir süre sonra 22 Ekim tarihinde NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın hemen öncesinde Bloomberg’e verdiği bir demeçte, Yunanistan’ın elindeki Rus yapımı S-300 hava savunma sistemine değinerek, “S-400’ler milli sistemde müstakil olarak, NATO’da var olan S-300 gibi Rus menşeli silahların kullanıldığı gibi kullanılacaktır” diye konuşmuştu.
Akar, ABD’nin Patriot hava savunma sistemleri konusunda da “Transferi, ortak üretim ve teslimat takvimi gibi garantiler verilirse ABD’den Patriot hava savunma sistemleri alınabilir. ‘Biz sattık ama Kongre onaylamıyor, teslimata izin vermiyor’ gibi yaklaşımları kabul etmemiz mümkün değil” demişti.
Akar, 24 Ekim tarihinde AK Parti Kayseri il örgütü kongresinde yaptığı konuşmada da S-400’lerle ilgili “Tedarik ettiğimiz sistemin, kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam ediyoruz. Bu sistemin tedariki, deneme ve sistem kontrolleri, Türkiye için NATO’dan uzaklaşmak anlamına gelmemektedir. S-300 sistemi, NATO ittifakı içinde nasıl kullanılıyorsa biz de S-400’ü aynı şekilde kullanacağız” diyerek, aynı çizgiyi tekrarlamıştı.
Akar’ın bu sözleri Yunanistan’ın S-300’lerde uyguladığı modelin S-400’ler sorununun aşılabilmesi için bir emsal olarak alınabileceğine işaret ediyor. Bilindiği kadarıyla, Yunanistan 1998 yılından bu yana Girit Adası’nda bulunan S-300’leri en azından süreklilik içinde aktive etmiyor. Belli aralıklarla bu sistemlerin bakımı yapılıyor. Bu arada, S-300’lerin bazı tatbikatlarda kullanıldığı yolunda haberlere de rastlanıyor.
Dün Büyükelçi Fatih Ceylan’a diğer iki meslektaşıyla birlikte ortaya attıkları öneriyi hatırlatarak çözüm için Yunan modelinin örnek alınıp alınamayacağını sorduğumda kendisinden “Olabilir...” yanıtını aldım.
Şöyle dedi Büyükelçi Ceylan: “Ancak S-400 sistemleri S-300’lerin çok ileri bir versiyonu. Bununla birlikte, Yunanistan’da Girit Adası’ndaki S-300’ler için geçerli olan işbirliği modelinden esinlenerek, bunun üzerine inşa edilerek geliştirilmiş bir formül pekâlâ bulunabilir.”
Büyükelçi Ceylan’ın NATO’daki tecrübesi, Yunanistan’daki bu modelin ABD ve NATO’da kabul gördüğüne işaret ediyor. Bu arada, Rusya’nın da bu modele itirazının olmadığı anlaşılıyor.
Her halükârda, önümüzdeki dönemde Türkiye ile ABD’deki yeni Biden yönetimi arasında bu konudaki müzakereler başladığında Yunanistan’daki S-300 modelinin masaya geleceğini tahmin edebiliriz.”
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