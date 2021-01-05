Râvi ne demek? Ravi Arapça ve Türkçe nasıl yazılır?

Râvi ifadesi İslam dininde çokça kullanılan bir terimdir. Ravi Arapça olarak الراوي şeklinde yazılmaktadır. Ravi'nin Türkçe yazılışı ve telaffuzu Râvi şeklindedir.Ravi'nin anlamı: İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in söylediği sözler olan hadisleri rivayet eden kimse anlamında kullanılır. Sözlükte “su başına gidip su içmek; hadis nakletmek” anlamlarındaki rivâyet kökünden türeyen râvî (çoğulu ruvât), terim olarak “hadisi öğrenen ve onu eda terimlerinden biriyle nakleden kişi” mânasında kullanılır. Terim “hadisi ilk defa söyleyene nisbet ederek rivayet eden kimse”, bazan da “hadis hakkında bilgisi olsun veya olmasın onu senediyle rivayet eden kimse” şeklinde müsnidin karşılığı olarak tarif edilmektedir. Râvi kelimesi, “Hz. Peygamber’den duyup öğrendiklerini başkalarına öğreten ve aktaran kişi” mânasında İslâm’ın ilk günlerinden itibaren kullanılıyordu. Resûlullah sözünü dinleyip anlayanların onu başkalarına öğretmesini teşvik etmiş (Müsned, I, 437; Ebû Dâvûd, “ʿİlim”, 10), sahâbîler de Resûl-i Ekrem’den duyduklarını diğer müslümanlara öğretmeyi dinî bir görev kabul etmiştir.

