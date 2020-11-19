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Rusya'nın koronavirüs aşısında yeni gelişme!
Rusya, geliştirdiği koronavirüs aşısı Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) başvurdu.
GÜNDEM 19.11.2020, 20:30
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Rus Gamaleya Araştırma Merkezi geliştirdiği Covid-19 aşısının onayı için DSÖ'ne başvurduğu belirtildi.
Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından sonra Rus Gamaleya Araştırma Merkezi, Sputnik-V adında aşı geliştirdikten sonra aşının denemeleri ve seri üretimine geçilmişti. Hala Rusya’da gönüllülere uygulanan aşının Rus halkına uygulanmasının 2021 yılının başında başlanacağı açıklandı.
Rus Gamaleya Araştırma Merkezi, Dünya Sağlık Örgütü’ne onay başvurusu yaptı.
Rusya Temsilcisi Melita Vujnoviç ülkesinde yayın yapan bir radyoya Sputnik V aşısının üreticileri tarafından DSÖ’ye onay başvurusu yaptığını açıkladı.
Melita Vujnoviç, “DSÖ tarafından henüz herhangi bir aşı için açıklama yapılmadı. Çünkü aşılar öncesinde bir değerlendirme aşamasından geçiyor, bu pandemi durumlarında yapılan gerekli bir sertifikalandırma süreci. Bu süreçte tüm aşıların Rusya’da olduğu gibi öncelikle kendi ülkelerinde onay sürecini tamamlamış olmaları gerekir. Sputnik V aşısı şu an için DSÖ’nün genel merkezi Cenevre'de onay için başvuru aşamasında, hepimiz bu sürecin sonuçlanmasını bekliyoruz” dedi.
Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından sonra Rus Gamaleya Araştırma Merkezi, Sputnik-V adında aşı geliştirdikten sonra aşının denemeleri ve seri üretimine geçilmişti. Hala Rusya’da gönüllülere uygulanan aşının Rus halkına uygulanmasının 2021 yılının başında başlanacağı açıklandı.
Rus Gamaleya Araştırma Merkezi, Dünya Sağlık Örgütü’ne onay başvurusu yaptı.
Rusya Temsilcisi Melita Vujnoviç ülkesinde yayın yapan bir radyoya Sputnik V aşısının üreticileri tarafından DSÖ’ye onay başvurusu yaptığını açıkladı.
Melita Vujnoviç, “DSÖ tarafından henüz herhangi bir aşı için açıklama yapılmadı. Çünkü aşılar öncesinde bir değerlendirme aşamasından geçiyor, bu pandemi durumlarında yapılan gerekli bir sertifikalandırma süreci. Bu süreçte tüm aşıların Rusya’da olduğu gibi öncelikle kendi ülkelerinde onay sürecini tamamlamış olmaları gerekir. Sputnik V aşısı şu an için DSÖ’nün genel merkezi Cenevre'de onay için başvuru aşamasında, hepimiz bu sürecin sonuçlanmasını bekliyoruz” dedi.
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