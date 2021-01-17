Rusya'dan skandal terör örgütü YPG/PKK hamlesi! Silahlandırıyor

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Rus askeri güçleri terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olarak kabul edilen Rakka ve Haseke'ye askeri sevkiyat gerçekleştirdi.

Rakka'nın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından desteklenen muhaliflerle YPG arasında çatışmaların yaşandığı Ayn İsa bölgesine yönelik de gerçekleştirilen sevkiyatın, neleri kapsadığı konusunda detay paylaşılmadı.

Kısa bir süre önce TSK tarafından desteklenen Suriyeli muhalifler YPG işgalindeki Ayn İsa yerleşimi yakınlarındaki birkaç köye giriş yapmış, Türkiye'nin bölgede ilerlemesini istemeyen Rusya ise YPG ile anlaşarak Ayn İsa kasabasının belli noktalarına gözetleme noktaları kurmuştu.

