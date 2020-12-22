Rusya'dan önemli çıkış! Sputnik V Covid-19 mutasyonuna karşı etkili mi
Koronavirüsün mutasyona uğraması sonrasında dünya genelinde korku yaşanırken Rusya'dan dikkat çeken açıklama geldi.
GÜNDEM 22.12.2020, 01:57
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Koronavirüs salgınında mutyasyon süreci yaşanması sonrasında Rusya'dan Sputnik V aşısının mutasyona etkili olacağına dair açıklama yapıldı.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev mutasyona uğrayan virüse karşı Sputnik V etkili olacağını iddia etti.
Konuya dair açıklama yapan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Dmitriyev, şu ifadeleri kullandı:
"Sputnik V, İngiltere’de ortaya çıkan dahil tüm korona virüs mutasyonlarına karşı etkili olacak. Bu, Gamaleya Araştırma Merkezi ile değerlendirmelerimize dayanıyor.
Sputnik V’nin önceki modifikasyonlarla, S-protein ile ki bu korona virüs iğnesini kodlayan protein, bunlarla çok iyi ve kaliteli bir şekilde baş ettiğini gördük.
Bu nedenle ön analiz, Sputnik V’in bu mutasyona ve diğer mutasyonlara karşı da etkili olacağını doğruluyor."
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev mutasyona uğrayan virüse karşı Sputnik V etkili olacağını iddia etti.
Konuya dair açıklama yapan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Dmitriyev, şu ifadeleri kullandı:
"Sputnik V, İngiltere’de ortaya çıkan dahil tüm korona virüs mutasyonlarına karşı etkili olacak. Bu, Gamaleya Araştırma Merkezi ile değerlendirmelerimize dayanıyor.
Sputnik V’nin önceki modifikasyonlarla, S-protein ile ki bu korona virüs iğnesini kodlayan protein, bunlarla çok iyi ve kaliteli bir şekilde baş ettiğini gördük.
Bu nedenle ön analiz, Sputnik V’in bu mutasyona ve diğer mutasyonlara karşı da etkili olacağını doğruluyor."
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