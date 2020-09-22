Rusya'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Rusya, ürettiği koronavirüs aşısının ilk dozunun 2 bin 500 kişiye uygulandığını açıkladı.
GÜNDEM 22.09.2020, 18:23
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Rusya Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi, dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı Sputnik V'nin test partilerinin Rusya'nın tüm bölgelerine ulaştığını ve 2 bin 500 kişiye aşının ilk dozunun vurulduğunu açıkladı.
Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, Rus medyasına dünyanın ilk tescil edilen (Covid-19) aşısı Sputnik V aşısının tescil sonrası klinik testleri hakkında bilgi verdi.
Gintsburg, "Tescil sonrası klinik testler, yani daha basit bir ifadeyle 3. faz klinik testler Moskova'da başlamış durumda. Bu oldukça maliyetli bir çalışma, zira 40 bin gönüllü çeşitli bağışıklık biçimlerinin oluşması bakımından tüm parametreler ele alınarak analiz ediliyor" diye konuştu.
Öte yandan, aşının yan etkileri hakkında da konuşan Gintsburg," 2 bin 500 Moskovalı'ya aşının ilk dozu uygulandı.Kılavuzunda belirtilen önemsiz durumlar haricinde herhangi bir olumsuzluk görülmedi. Gönüllülerin yüzde 14-15'inde 38 derece ateş, aşının yapıldığı yerde kızarıklık ve baş ağrısı gibi durumlar görüldü" diye konuştu.
Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, Rus medyasına dünyanın ilk tescil edilen (Covid-19) aşısı Sputnik V aşısının tescil sonrası klinik testleri hakkında bilgi verdi.
Gintsburg, "Tescil sonrası klinik testler, yani daha basit bir ifadeyle 3. faz klinik testler Moskova'da başlamış durumda. Bu oldukça maliyetli bir çalışma, zira 40 bin gönüllü çeşitli bağışıklık biçimlerinin oluşması bakımından tüm parametreler ele alınarak analiz ediliyor" diye konuştu.
Öte yandan, aşının yan etkileri hakkında da konuşan Gintsburg," 2 bin 500 Moskovalı'ya aşının ilk dozu uygulandı.Kılavuzunda belirtilen önemsiz durumlar haricinde herhangi bir olumsuzluk görülmedi. Gönüllülerin yüzde 14-15'inde 38 derece ateş, aşının yapıldığı yerde kızarıklık ve baş ağrısı gibi durumlar görüldü" diye konuştu.
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