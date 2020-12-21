Rusya'dan flaş hamle! Orta Afrika'ya çıkartma yaptı
Orta Afrika Cumhuriyeti, Rusya'nın ülkeye yüzlerce asker gönderdiğini resmi olarak doğruladı.
GÜNDEM 21.12.2020, 20:56
Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC), Rusya'nın ülkeye yüzlerce asker gönderdiğini resmi olarak doğruladı.
OAC hükümet sözcüsü Ange Maxime Kazagui tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Rusya, yaptığı ikili iş birliği anlaşması kapsamında, ülkeye yüzlerce asker ve ağır silah gönderdi. Kazagui aynı zamanda Ruanda'nın da ülkeye yüzlerce asker gönderdiğini bildirdi.
Ülkede gerilim geçtiğimiz cumartesi günü üç büyük muhalif grubun birleşip başkent Bangui'ye ilerlemesi ve eski devlet başkanı Francois Bozizé'nin darbe girişimiyle suçlanmasıyla beraber arttı. Muhalefet, 27 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan seçimlerin, ülkede huzur ve güvenlik tesis edilene dek ertelenmesi gerektiğini savunuyordu.
OAC, 2012 yılında bir iç savaşa sürüklenmiş, başkan Bozizé, Müslüman azınlığın oluşturduğu Seleka milislerinin ilerleyişi karşısında tutunamayarak 2013 yılında istifa etmişti.
Rusya'nın varlığını artırdığı ülkede mevcut başkan Faustin-Archange Touadéra'nın güvenliği Rus paralı askerlerce sağlanıyor. Rusya'nın OAC'de çok sayıda askeri de mevcut.
OAC hükümet sözcüsü Ange Maxime Kazagui tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Rusya, yaptığı ikili iş birliği anlaşması kapsamında, ülkeye yüzlerce asker ve ağır silah gönderdi. Kazagui aynı zamanda Ruanda'nın da ülkeye yüzlerce asker gönderdiğini bildirdi.
Ülkede gerilim geçtiğimiz cumartesi günü üç büyük muhalif grubun birleşip başkent Bangui'ye ilerlemesi ve eski devlet başkanı Francois Bozizé'nin darbe girişimiyle suçlanmasıyla beraber arttı. Muhalefet, 27 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan seçimlerin, ülkede huzur ve güvenlik tesis edilene dek ertelenmesi gerektiğini savunuyordu.
OAC, 2012 yılında bir iç savaşa sürüklenmiş, başkan Bozizé, Müslüman azınlığın oluşturduğu Seleka milislerinin ilerleyişi karşısında tutunamayarak 2013 yılında istifa etmişti.
Rusya'nın varlığını artırdığı ülkede mevcut başkan Faustin-Archange Touadéra'nın güvenliği Rus paralı askerlerce sağlanıyor. Rusya'nın OAC'de çok sayıda askeri de mevcut.
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