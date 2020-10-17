Rusya'dan Erdoğan’ın Kırım açıklamasına tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kırım dahil Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü tanıdığı açıklamasını değerlendiren Rus Senatör Aleksey Puşkov, açıklamaların cumhurbaşkanının kendi gündemi olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Rus Senatör Aleksey Puşkov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kırım dahil olmak üzere Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü desteklediği açıklamasını değerlendirdi.



Puşkov, bazı uzmanlar Moskova ile Ankara arasında bir ‘ittifak’ olasılığı hakkında konuşurken, Erdoğan’ın Kırım’ın Rusya ile bağlandığını tanımadığını ve Kırım Tatarları’nı destekleme sözü verdiğini kaydetti.

Puşkov, “Türkiye’nin bu yöndeki tutumu biliniyor, ancak bu tavrın sürekli olarak vurgulanması Erdoğan’ın kendi gündemi olduğunu gösteriyor. Herhangi bir ‘ittifaktan’ söz edilemez” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile olan görüşmesi sonrasında şu açıklamayı yapmıştı:

“Ukrayna'nın egemenliğini, Kırım dahil toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini hep destekledik, destekleyeceğiz. Türkiye Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır. Türkiye ile Ukrayna arasındaki tarihi ve insani bağların önemli bir unsuru olan Kırım Tatarı kardeşlerimize Ukrayna makamları ile birlikte desteğimiz devam edecektir."

