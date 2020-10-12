Rusya'dan aşı için flaş açıklama! 'Sputnik V' ne zaman kullanılacak?
Rusya tarafından koronavirüs için geliştirilen 'Sputnik V' aşısının yakın zaman kullanılabileceği bildirildi.
GÜNDEM 12.10.2020, 23:00
1
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev, geliştirilen koronavirüs aşısı Sputnik V'nin Rusya'da bu ayın sonu veya kasım ayının başında yaygın olarak kullanılabileceğini söyledi.
Rus devlet televizyonu Rossiya 24'e konuşan Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nin geliştirdiği dünyanın ilk tescilli koronavirüsü aşısı Sputnik V’nin başarıyla test edildiğini ve şu ana kadar 12 binden fazla Rus vatandaşının aşılandığını ifade etti.
Dmitriyev, “Rusya’da halihazırda 12 binden fazla kişi (ilk doz aşı ile) aşılanmış bulunuyor. Sonuçlar çok iyi, aşımız tarafından üretilen antikorlar çok iyi düzeyde, bu nedenle elbette Rusya’daki klinik testler başarıyla devam ediyor” diye konuştu.
Rusya'nın klinik testlerinin sonuçlarını diğer ülkelerle de paylaşacağına dikkat çeken Dmitriyev “Kimileri Birleşik Arap Emirlikleri ( BAE) gibi klinik testler yapacak, kimileri de kendi ülkelerinde klinik testler yapmadan aşılarımızı onaylamak için Rusya, BAE ve klinik deneyler yaptığımız diğer ülkelerde elde edilen verileri kullanacak” şeklinde konuştu.
Dmitriyev, koronavirüs aşısı Sputnik V’nin Rusya’da bu ayın sonu veya kasım ayının başında yaygın olarak kullanılabileceğini ifade etti.
Rus devlet televizyonu Rossiya 24'e konuşan Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu Başkanı Kirill Dmitriyev, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nin geliştirdiği dünyanın ilk tescilli koronavirüsü aşısı Sputnik V’nin başarıyla test edildiğini ve şu ana kadar 12 binden fazla Rus vatandaşının aşılandığını ifade etti.
Dmitriyev, “Rusya’da halihazırda 12 binden fazla kişi (ilk doz aşı ile) aşılanmış bulunuyor. Sonuçlar çok iyi, aşımız tarafından üretilen antikorlar çok iyi düzeyde, bu nedenle elbette Rusya’daki klinik testler başarıyla devam ediyor” diye konuştu.
Rusya'nın klinik testlerinin sonuçlarını diğer ülkelerle de paylaşacağına dikkat çeken Dmitriyev “Kimileri Birleşik Arap Emirlikleri ( BAE) gibi klinik testler yapacak, kimileri de kendi ülkelerinde klinik testler yapmadan aşılarımızı onaylamak için Rusya, BAE ve klinik deneyler yaptığımız diğer ülkelerde elde edilen verileri kullanacak” şeklinde konuştu.
Dmitriyev, koronavirüs aşısı Sputnik V’nin Rusya’da bu ayın sonu veya kasım ayının başında yaygın olarak kullanılabileceğini ifade etti.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 12 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2
Sayfalar Tümü