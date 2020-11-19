Rusya'dan aşı hamlesi! Sputnik-V aşısı için DSÖ'ye başvurdu
Rusya'da Gamaleya Araştırma Merkezi'nin geliştirdiği koronavirüs aşısı olan Sputnik-V için Dünya Sağlık Örgütü'ne onay başvurusunda bulundu.
GÜNDEM 19.11.2020, 22:31
Koronavirüs salgınından sonra Rusya'da Gamaleya Araştırma Merkezi, Sputnik-V adında aşı geliştirdiklerini duyurduktan sonra aşının denemelerinin ardından seri üretimine geçilmişti. Hala gönüllülere uygulanan aşının Rus halkına uygulanmasının 2021 yılının başında başlanacağı bildirilirken Rusya merkezli Gamaleya Araştırma Merkezi, Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) onay başvurusunda bulundu.
Sputnik V aşısının üreticileri tarafından DSÖ’ye onay başvurusu yaptığını açıklayaN Rusya Temsilcisi Melita Vujnoviç, “DSÖ tarafından henüz herhangi bir aşı için açıklama yapılmadı. Çünkü aşılar öncesinde bir değerlendirme aşamasından geçiyor, bu pandemi durumlarında yapılan gerekli bir sertifikalandırma süreci. Bu süreçte tüm aşıların Rusya’da olduğu gibi öncelikle kendi ülkelerinde onay sürecini tamamlamış olmaları gerekir. Sputnik V aşısı şu an için DSÖ’nün genel merkezi Cenevre'de onay için başvuru aşamasında, hepimiz bu sürecin sonuçlanmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Sputnik V aşısının üreticileri tarafından DSÖ’ye onay başvurusu yaptığını açıklayaN Rusya Temsilcisi Melita Vujnoviç, “DSÖ tarafından henüz herhangi bir aşı için açıklama yapılmadı. Çünkü aşılar öncesinde bir değerlendirme aşamasından geçiyor, bu pandemi durumlarında yapılan gerekli bir sertifikalandırma süreci. Bu süreçte tüm aşıların Rusya’da olduğu gibi öncelikle kendi ülkelerinde onay sürecini tamamlamış olmaları gerekir. Sputnik V aşısı şu an için DSÖ’nün genel merkezi Cenevre'de onay için başvuru aşamasında, hepimiz bu sürecin sonuçlanmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
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