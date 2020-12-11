Rusya'dan ABD'nin Fas egemenliğini tanımasına yönelik açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Fas arasında normalleşme anlaşması imzaladığını duyurması üzerine söz konusu kararla ilgili Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, "Bu, uluslararası hukukun ihlalidir. İlgili kararlar var, Batı Sahra’da referandum düzenlemek için bir Birleşmiş Milletler (BM) misyonu var. Şu anda Amerikalıların yaptığı her şey, uluslararası hukukun ve Amerikalıların kendilerinin de desteklediği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ötesine geçen tek taraflı bir karardır" ifadelerini kullandı.

