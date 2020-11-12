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Rusya'da yangın! Alevler dev AVM'yi sardı
Rusya'da başkenti Moskova'nın güneyindeki Ryazan şehrinde bir AVM'de yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tüm personelin ve müşterilerin zamanında çıkardıklarını belirtti.
GÜNDEM 12.11.2020, 21:46
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Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneyindeki Ryazan kentinde bulunan bir AVM'de çıkan yangın binayı hızla sararken olay yerine giden itfaiye ekipleri, AVM çalışanlarının ve müşterilerin zamanında tahliye edildiğini, can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu. Kentin en büyük AVM'si olan M5 AVM'sindeki yangına müdahale etmek üzere 14 itfaiye aracının olay yerine sevk edildiği duyuruldu. Binanın bir duvarının yangın nedeniyle çöktüğü ifade edildi.
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