Rusya'da penaltı tepkisi!

A Milli Futbol Takımı'nın Rusya'yı mağlup ettiği maçın ardından Kuzyaev ve Cheryshev, Türkiye lehine verilen penaltı kararına tepki gösterdiler.

Türkiye lehine verilen penaltı kararını değerlendiren Kuzyaev, pozisyonda topa müdahale etmek istediğini belirtti.

Kuzyaev, "Bence penaltı yoktu, ben topla oynadım ve tamamen topa müdahale etmek vardı aklımda. Tekrar bakmak gerekiyor ama benim düşünceme göre penaltı yok." dedi.

Denis Cheryshev da verilen penaltıya tepki gösterek, "2. yarıda şüpheli bir penaltı var. Bence penaltı değildi, topa müdahale var." dedi.

