Rusya'da orduya ait mühimmat deposunda patlama

Rusya'nın Ryazan bölgesinde orduya ait bir mühimmat deposu infilak etti.

Bölge kaynaklarınca aktarılan bilgilere göre, başkent Moskova'nın yaklaşık 250 kilometre güneydoğusunda bulunan mühimmat deposunda bugün öğle saatlerinde patlama yaşandı.

Bölgedeki bazı yerleşim yerlerinin tahliye edildiği, şimdiye kadar 1600 kişinin bölgeden çıkartıldığı aktarıldı.

Bölgede patlamaların halen devam ettiği ifade edilirken, ölü ve yaralı olmadığı belirtiliyor.

