Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 384 bini geçti

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 14 bin 922 kişide virüsün görülmesiyle Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 384 bin 235'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 279 artarak 24 bin 2'ye, iyileşen sayısı da 8 bin 617 artışla 1 milyon 65 bin 199'a ulaştı.

Rusya genelinde yeni vakaların yüzde 26,9'unda hastalık belirtileri görünmezken, vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,1 oldu.



Başkent Moskova’da son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 4 bin 648 artarak 357 bin 643'e, virüsten ölenlerin sayısı ise 56 artışla 5 bin 906'ya çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 523 bin Kovid-19 testinin yapılmasıyla şimdiye kadar yapılan test sayısının 53 milyon 300 binden fazla olduğunu bildirdi.

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede, dün 115 bin 150 vakanın görülmesiyle rekor yaşanmıştı.

Rusya'da 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

