Rusya maçında cezalı duruma düşen Cengiz Ünder oynamayacak!

A Milli Takım'da yıldız futbolcu Cengiz Ünder'den kötü haber! Cezalı duruma düşen Ünder, Macaristan maçında oynamayacağı kaydedildi.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında sahasında Rusya'yı 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda maç öncesinde Cengiz Ünder sarı kart sınırında bulunuyordu. 23 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın 58. dakikasında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü.

Grubun son maçında deplasmanda oynanacak Macaristan mücadelesinde cezasından dolayı Cengiz Ünder forma giyemeyecek.

