Rusya karına kar kattı: 10 milyar dolarlık silah satışı
Rusya 2020 yılı başından bu yana tam 10 milyar dolar tutarında silah ihracatı gerçekleştirdi.
GÜNDEM 07.12.2020, 19:35
Rusya 2020 yılı başından bu yana 10 milyar dolar tutarında silah ihracatı gerçekleştirdi.
Rus silah sanayi firması Rostec’in başkanı Sergey Chemezov, devletin silah ihracat şirketi Rosoboronexport’un bu yılın başından itibaren ülke dışına 10 milyar dolarlık silah sattığını ifade etti.
Sputnik'in aktardığı habere göre Chemezov bu yıl için toplamda 12.8 milyar dolarlık ihracat planlandığını, Aralık ayında yüksek olasılıkla bu hedefe ulaşılacağını belirtti.
Chemezov, rakamların bu yıl koronavirüs salgınının etkileri nedeniyle düştüğünü sözlerine ekledi.
Rusya, dünyanın en büyük silah ihracatçıları arasında yer alıyor.
Rus silah sanayi firması Rostec’in başkanı Sergey Chemezov, devletin silah ihracat şirketi Rosoboronexport’un bu yılın başından itibaren ülke dışına 10 milyar dolarlık silah sattığını ifade etti.
Sputnik'in aktardığı habere göre Chemezov bu yıl için toplamda 12.8 milyar dolarlık ihracat planlandığını, Aralık ayında yüksek olasılıkla bu hedefe ulaşılacağını belirtti.
Chemezov, rakamların bu yıl koronavirüs salgınının etkileri nedeniyle düştüğünü sözlerine ekledi.
Rusya, dünyanın en büyük silah ihracatçıları arasında yer alıyor.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 07 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|23
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|11
|23
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Karagümrük
|11
|17
|6. Göztepe
|10
|15
|7. Konyaspor
|10
|15
|8. Gaziantep FK
|10
|15
|9. Başakşehir
|11
|15
|10. Kasımpaşa
|11
|15
|11. Malatyaspor
|10
|13
|12. Antalyaspor
|11
|13
|13. Rizespor
|10
|12
|14. Trabzonspor
|10
|12
|15. Hatayspor
|8
|12
|16. Sivasspor
|9
|9
|17. Erzurumspor
|10
|9
|18. Kayserispor
|10
|9
|19. Gençlerbirliği
|10
|8
|20. Denizlispor
|10
|6
|21. Ankaragücü
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|12
|24
|2. Altınordu
|12
|23
|3. Adana Demirspor
|11
|21
|4. Tuzlaspor
|11
|21
|5. Samsunspor
|11
|20
|6. Giresunspor
|12
|20
|7. İstanbulspor
|11
|18
|8. Altay
|11
|17
|9. Bursaspor
|12
|14
|10. Balıkesirspor
|11
|14
|11. Menemen Belediyespor
|11
|13
|12. Ümraniye
|12
|13
|13. Akhisar Bld.Spor
|12
|13
|14. Adanaspor
|9
|12
|15. Bandırmaspor
|12
|12
|16. Boluspor
|11
|10
|17. Ankaraspor
|11
|8
|18. Eskişehirspor
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|11
|24
|2. Liverpool
|11
|24
|3. Chelsea
|11
|22
|4. Leicester City
|11
|21
|5. M. United
|10
|19
|6. Man City
|10
|18
|7. West Ham
|11
|17
|8. Southampton
|10
|17
|9. Everton
|11
|17
|10. Wolverhampton
|11
|17
|11. Crystal Palace
|11
|16
|12. Aston Villa
|9
|15
|13. Newcastle
|10
|14
|14. Leeds United
|11
|14
|15. Arsenal
|11
|13
|16. Brighton
|10
|10
|17. Fulham
|11
|7
|18. Burnley
|10
|6
|19. West Bromwich
|11
|6
|20. Sheffield United
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|10
|26
|2. Real Sociedad
|12
|25
|3. Villarreal
|12
|21
|4. Real Madrid
|11
|20
|5. Cádiz
|12
|18
|6. Sevilla
|10
|16
|7. Granada
|11
|15
|8. Real Betis
|12
|15
|9. Barcelona
|10
|14
|10. Elche
|10
|14
|11. Deportivo Alaves
|12
|14
|12. Athletic Bilbao
|11
|13
|13. Eibar
|11
|13
|14. Getafe
|11
|13
|15. Celta de Vigo
|12
|13
|16. Valencia
|11
|12
|17. Levante
|11
|11
|18. Osasuna
|11
|11
|19. Real Valladolid
|12
|10
|20. Huesca
|12
|8
Sayfalar Tümü