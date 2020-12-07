Rusya karına kar kattı: 10 milyar dolarlık silah satışı

Rusya 2020 yılı başından bu yana 10 milyar dolar tutarında silah ihracatı gerçekleştirdi.

Rus silah sanayi firması Rostec’in başkanı Sergey Chemezov, devletin silah ihracat şirketi Rosoboronexport’un bu yılın başından itibaren ülke dışına 10 milyar dolarlık silah sattığını ifade etti.

Sputnik'in aktardığı habere göre Chemezov bu yıl için toplamda 12.8 milyar dolarlık ihracat planlandığını, Aralık ayında yüksek olasılıkla bu hedefe ulaşılacağını belirtti.

Chemezov, rakamların bu yıl koronavirüs salgınının etkileri nedeniyle düştüğünü sözlerine ekledi.

Rusya, dünyanın en büyük silah ihracatçıları arasında yer alıyor.

