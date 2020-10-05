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Rusya-Fransa-ABD'den Karabağ hakkında ortak basın açıklaması
Rusya, Fransa ve ABD dışişleri bakanları, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki askeri gerilim hakkında ortak açıklama yaptı.
GÜNDEM 05.10.2020, 22:54
Rusya, Fransa ve ABD dışişleri bakanları, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ'da savaşı üzerine ortak bir açıklama yaptı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın aktardığına göre ortak açıklamada, "AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları, ülkeleri temsil eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve ABD Dışişleri Bakanı Michael Pompeo, Dağlık Karabağ çatışma bölgesinde ve dışındaki şiddetin daha önce görülmemiş biçimde, tehlikeli bir boyuta tırmanmasını en güçlü şekilde kınıyor" denildi.
Ayrıca açıklamada üç ülkenin dışişleri bakanları, Dağlık Karabağ cephe hattındaki ve bölge dışındaki sivil hedefleri hedef aldığı belirtilen son saldırıların ve bu saldırıların orantısızlığının, bölgedeki istikrar için kabul edilemez bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın aktardığına göre ortak açıklamada, "AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları, ülkeleri temsil eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve ABD Dışişleri Bakanı Michael Pompeo, Dağlık Karabağ çatışma bölgesinde ve dışındaki şiddetin daha önce görülmemiş biçimde, tehlikeli bir boyuta tırmanmasını en güçlü şekilde kınıyor" denildi.
Ayrıca açıklamada üç ülkenin dışişleri bakanları, Dağlık Karabağ cephe hattındaki ve bölge dışındaki sivil hedefleri hedef aldığı belirtilen son saldırıların ve bu saldırıların orantısızlığının, bölgedeki istikrar için kabul edilemez bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.
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