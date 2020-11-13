Rusya, Akdeniz’den Kızıldeniz’e indi: Askeri üs kuracak

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, Rusya'nın Sudan'da askeri üs kurmaya hazır olduğunu söyledi.

Sudan Devlet Başkanı Beşir Ömer'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yla Kızıldeniz'e askeri kurulmasını açıklamasının ardından Sputnik'e konuşan Klintseviç, "Elbette Sudan'a askeri üs kurma kararını Putin alacak. Ancak ben, Sudan'dan resmi talep gelmesi durumunda Rusya'nın bunu geri çevirmesi için herhangi bir neden görmüyorum. Rusya'nın bu bölgede daimi askeri varlığa sahip olması, istikrar kazandıran bir rol oynayacaktır" dedi.

Öte yandan Klintseviç, Rusya'nın Suriye'de kazandığı başarıların ardından üs kurulması yönünde talepte bulunacak ülkelerin sayısında artış beklediklerini belirtti.

Rus senatör, diğer ülkelerinde Rus üssü bulunmasını güvenlik garantisi olarak gördüğünün altını çizdi.

Klintseviç, " ABD, Sudan dahil birçok ülkenin tarihinde kötü bir iz bıraktı. Bu ülkelerin ABD'nin rakibine güvenme isteği son derece doğal" diye ekledi.

Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yla Soçi'de yaptıkları görüşmede Kızıldeniz'e askeri üs kurulmasını konuştuklarını söylemişti.

