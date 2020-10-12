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Rusya 2 Bulgaristanlı diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 2 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti.
GÜNDEM 12.10.2020, 15:25
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bulgaristan'ın, Rusya'nın ticari temsilciliğindeki iki çalışanı istenmeyen kişi ilan ettiği hatırlatıldı.
Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçisi Atanas Krıstin'in bakanlığa çağrıldığı belirtilen açıklamada, "Büyükelçiye, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliğindeki iki çalışanın istenmeyen kişi ilan edildiğine dair nota verildi. Bu, Bulgaristan yönetiminin nedensiz kararına karşı atılan bir adımdır." ifadelerine yer verildi.
Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, 23 Eylül'de ülkede akredite edilmiş iki Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.
Çekya 6 Haziran'da, Slovakya ise 10 Ağustos'ta ikişer Rus diplomatı "casusluk" şüphesiyle sınır dışı etmişti.
Norveç 18 Ağustos'ta, Avusturya da 24 Ağustos'ta birer Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.
Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçisi Atanas Krıstin'in bakanlığa çağrıldığı belirtilen açıklamada, "Büyükelçiye, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliğindeki iki çalışanın istenmeyen kişi ilan edildiğine dair nota verildi. Bu, Bulgaristan yönetiminin nedensiz kararına karşı atılan bir adımdır." ifadelerine yer verildi.
Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, 23 Eylül'de ülkede akredite edilmiş iki Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.
Çekya 6 Haziran'da, Slovakya ise 10 Ağustos'ta ikişer Rus diplomatı "casusluk" şüphesiyle sınır dışı etmişti.
Norveç 18 Ağustos'ta, Avusturya da 24 Ağustos'ta birer Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.
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