Rüşvet soruşturmasında eski başkan Kadir Aydar tutuklandı

Adana’daki rüşvet soruşturmasında Ceyhan Belediyesi eski Başkanı Kadir Aydar’ın da aralarında olduğu 5 kişi tutuklandı.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 17 kişi 5 gün önce “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “rüşvet” ve “irtikap” iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen kişilerden 8’i savcılık sorgusunun ardından, 3’ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ceyhan Belediyesi eski Başkanı Kadir Aydar, Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can, Ceyhan Belediyesi İmar Müdürü Gül Derya D., Ceyhan Kent Konseyi Başkanı Selahattin G., belediye personeli Şevket A. ve müteahhit Murat İ. ise tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlik, 6 kişiden 5’inin tutuklanmasına, Selahattin G.’nin de ev hapsine karar verdi.Gözaltına alınan eski Başkan Kadir Aydar, rüşvet almadım diye bağırdıMazbatası iptal edilen Belediye Başkanı Kadir Aydar'dan ilk açıklamaKadir Aydar kimdir?

