Rus uzman: Şuşa'nın alınmasıyla Azerbaycan'ın eli daha güçlenecek!
Rusya Devlet Başkanlığı'nın eski Dağlık Karabağ Yetkili Temsilcisi Vladimir Kazimirov, Şuşa'nın alınmasıyla Azerbaycan'ın eli daha güçleneceğini söyledi.
GÜNDEM 08.11.2020, 17:37
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ermeni işgalinden kurtarıldığını duyurmasının ardından Rusya Devlet Başkanlığı'nın eski Dağlık Karabağ Yetkili Temsilcisi Vladimir Kazimirov bölgenin önemi hakkında konuştu. Kazimirov, Şuşa kentinin büyük önem taşıdığını, zira bu sayede Azerbaycan mevzilerinin büyük güç kazanacağını ifade etti.
Sputnik'e demeç veren Kazimirov, "Elbette Şuşa büyük öneme sahip. Şuşa, Stepanakert'ten daha yüksek noktada ve 1992 yılında Azeri ordusu buradan Stepanakert'e ateş açmıştı. Burada kontrolün sağlanması, Dağlık Karabağ'daki çatışma bölgesinde yer alan Azerbaycan mevzilerinin güçleneceği anlamına geliyor" dedi.
Kazimirov, Azerbaycan ordusunun birtakım askeri başarılar elde ettiğini ve bunu inkar etmenin zor olduğunu vurguladı.
Öte yandanDağlık Karabağ'da barışçıl çözüm olasılığını da değerlendiren Kazimirov, taraflar arasında karşılıklı güvensizliğin arttığına dikkat çekerek barışçıl çözüme ulaşılması konusunda şüpheleri olduğunu ekledi.
Sputnik'e demeç veren Kazimirov, "Elbette Şuşa büyük öneme sahip. Şuşa, Stepanakert'ten daha yüksek noktada ve 1992 yılında Azeri ordusu buradan Stepanakert'e ateş açmıştı. Burada kontrolün sağlanması, Dağlık Karabağ'daki çatışma bölgesinde yer alan Azerbaycan mevzilerinin güçleneceği anlamına geliyor" dedi.
Kazimirov, Azerbaycan ordusunun birtakım askeri başarılar elde ettiğini ve bunu inkar etmenin zor olduğunu vurguladı.
Öte yandanDağlık Karabağ'da barışçıl çözüm olasılığını da değerlendiren Kazimirov, taraflar arasında karşılıklı güvensizliğin arttığına dikkat çekerek barışçıl çözüme ulaşılması konusunda şüpheleri olduğunu ekledi.
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