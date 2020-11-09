Rus helikopteri, Ermenistan sınırında düşürüldü!

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya ordusuna ait bir konvoya eşlik eden Mi-24 tipi helikopterin, Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında yer alan Yeraskh köyü yakınlarında, hava savunma füze sitemi tarafından vurulduğu ve 2 kişinin öldüğü 1 kişinin ise yaralandığı belirtildi.



Rus medyası, helikopterin düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin ise yaralandığını açıklarken Rusya Savunma Bakanlığı, olaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtti.

