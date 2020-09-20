Rus devi Türkiye'den çekiliyor: Aydın Doğan'ın damadı başındaydı

Google'a rakip olarak ortaya çıkan Rus arama motoru Yandex, Türkiye ofisini kapatıyor. Aydın Doğan'ın damadı Mehmet Ali Yalçındağ, Yandex Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

Marketing Türkiye’nin iddiasına göre e-ticaret, navigasyon, mobil uygulama ve reklamcılık alanlarında Türkiye’de faaliyet gösteren Yandex, Türkiye ofisini kapatma kararı aldı.

Son yıllarda Türkiye pazarında özellikle e-ticaret ve navigasyon alanındaki başarılı operasyonlarıyla öne çıkan markanın bu sürpriz kararının arkasında pandemi sürecinde düşen gelirler yatıyor. Ancak Marketing Türkiye’nin edindiği bilgiye Yandex, Türkiye operasyonu başarılı ve kârlı olmasına rağmen bu kararı global önlemler doğrultusunda aldı. Yandex Türkiye ofisinde çalışanlar Ekim ayı itibariyle görevlerini noktalayacak.

Yandex, Türkiye’deki ofisini kapatma kararı aldı ancak yine Marketing Türkiye’nin iddiasına göre marka Türkiye’deki ürünleriyle hizmet vermeye devem edecek. Ancak bu hizmetler direk markanın Rusya’daki ofisinden yönetilecek. Bu doğrultuda yeni dönemde Yandex ile işbirliği yapmak isteyen markalar Rusya ofisiyle iletişim kurmak durumunda.

Yandex, ülkemize Eylül 2011 yılında gelmiş ve ana değer teklifini arama motoru olarak kurgulamıştı. Zamanla Yandex.Haritalar, e-posta ve haberler gibi servisleriyle de tercih edilir olmuş, Türkiye’ye özel hizmetlerle Türk kullanıcısını yakalamayı hedeflemişti.

Şimdilerde ise Türkiye ofisindeki faaliyetleri sonlandırma kararı alan şirket, ülkemiz için hizmetlerini sunmaya devam edecek. Yeni dönemde Türkiye pazarına doğrudan Yandex Rusya ofisi destek sağlayacak ve artık Yandex iş ortakları da tüm iş süreçleri için Yandex Rusya operasyonu ile iş birliğine gitmek zorunda kalacak.

