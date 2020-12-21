Rus bilim insanının şüpheli ölümü mercek altında

Rusya Uzak Doğu Federal Üniversitesi'nde Genomik ve Rejeneratif Tıp Merkezi'nin direktörü olarak çalışan Alexander Kagansky'in (45) 14'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek öldü.



Polis, Kagansky’ın öldüğünde iç çamaşırlarıyla olduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak kesiği izlerinin olduğunu ifade ederken binadan düşmeden önce bir kavganın yaşanmış olabileceği üzerinde duruluyor. Rus polisi, Kagansky'ın ölümüne ilişkin 45 yaşındaki bir şüphelinin sorguya alındığını, cinayet şüphesi üstünde durduklarını duyurdu.

Kagansky'in aynı zamanda kanser araştırmaları konusundaki çalışmalarıyla bilindiği ifade edildi.

