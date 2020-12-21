Rus bilim insanının şüpheli ölümü mercek altında
Rusya'da koronavirüs aşısı üzerine çalışan bilim insanı Alexander Kagansky evindeki pencereden düşerek öldü.
GÜNDEM 21.12.2020, 19:01
Rusya Uzak Doğu Federal Üniversitesi'nde Genomik ve Rejeneratif Tıp Merkezi'nin direktörü olarak çalışan Alexander Kagansky'in (45) 14'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek öldü.
Polis, Kagansky’ın öldüğünde iç çamaşırlarıyla olduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak kesiği izlerinin olduğunu ifade ederken binadan düşmeden önce bir kavganın yaşanmış olabileceği üzerinde duruluyor. Rus polisi, Kagansky'ın ölümüne ilişkin 45 yaşındaki bir şüphelinin sorguya alındığını, cinayet şüphesi üstünde durduklarını duyurdu.
Kagansky'in aynı zamanda kanser araştırmaları konusundaki çalışmalarıyla bilindiği ifade edildi.
Polis, Kagansky’ın öldüğünde iç çamaşırlarıyla olduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak kesiği izlerinin olduğunu ifade ederken binadan düşmeden önce bir kavganın yaşanmış olabileceği üzerinde duruluyor. Rus polisi, Kagansky'ın ölümüne ilişkin 45 yaşındaki bir şüphelinin sorguya alındığını, cinayet şüphesi üstünde durduklarını duyurdu.
Kagansky'in aynı zamanda kanser araştırmaları konusundaki çalışmalarıyla bilindiği ifade edildi.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 21 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
|2. Galatasaray
|12
|23
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Gaziantep FK
|12
|21
|6. Hatayspor
|12
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|12
|19
|9. Göztepe
|13
|18
|10. Kasımpaşa
|13
|18
|11. Trabzonspor
|13
|17
|12. Konyaspor
|11
|15
|13. Başakşehir
|12
|15
|14. Rizespor
|12
|15
|15. Antalyaspor
|12
|14
|16. Gençlerbirliği
|12
|12
|17. Sivasspor
|11
|11
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Ankaragücü
|12
|9
|20. Denizlispor
|12
|9
|21. Erzurumspor
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|2. Tuzlaspor
|13
|27
|3. Samsunspor
|15
|27
|4. Altınordu
|14
|27
|5. Altay
|14
|26
|6. Giresunspor
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|13
|22
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Tottenham
|14
|25
|6. Southampton
|14
|24
|7. Man City
|13
|23
|8. Chelsea
|13
|22
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|13
|21
|11. Wolverhampton
|13
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Brighton
|14
|12
|17. Fulham
|14
|10
|18. Burnley
|12
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|12
|29
|2. Real Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|26
|4. Villarreal
|14
|25
|5. Barcelona
|13
|21
|6. Granada
|13
|21
|7. Sevilla
|12
|20
|8. Celta de Vigo
|14
|19
|9. Cádiz
|14
|18
|10. Athletic Bilbao
|14
|17
|11. Getafe
|13
|16
|12. Real Betis
|14
|16
|13. Valencia
|14
|15
|14. Eibar
|14
|15
|15. Levante
|13
|14
|16. Elche
|12
|14
|17. Deportivo Alaves
|14
|14
|18. Real Valladolid
|14
|14
|19. Huesca
|14
|11
|20. Osasuna
|13
|11
Sayfalar Tümü