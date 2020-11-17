Rus basını yazdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye sert rest çekti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün Türkiye'de idi. Yurtdışı ziyareti turuna çıkan Pompeo'nun Türkiye'den önceki durağı Fransa'nın başkenti Paristi. ABD Dışişleri Bakanı bu ziyaret sırasında skandal açıklamalarda bulundu.

Pompeo, ''Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve ben Türkiye’nin son dönemdeki hareketlerinin çok agresif olduğu konusunda hemfikiriz. Avrupa ve ABD, birlikte çalışarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, böyle hamlelerin kendi halkının menfaatlerine olmadığına ikna etmeliyiz” dedi. Türkiye'nin askeri gücüne de değinen ABD'li bakan, "Türkiye’nin giderek artan askeri kabiliyetleri bir endişe kaynağı" ifadelerini kullandı.

Pompeo, Türkiye’nin askeri hamlelerinin endişe yarattığını söylerken Türkiye’nin NATO’da kalması ya da ayrılması ile ilgili bir soruya yanıt vermedi.

Fransa'da yaptığı bu skandal açıklamaların ardından Pompeo, İstanbul'a geldi. Pompeo'nun bu ziyaretinde en dikkat çeken nokta ABD'li bakanın hiçbir resmi yetkili ile görüşmemesi oldu. Şöyle ki Pompeo, sadece Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü.



Rus basınından ziyaret ile ilgili dikkat çeken bir iddia geldi. Ria Novosti, Pompeo'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görüşme istediğini ancak Erdoğan'ın görüşmek istemediğini öne sürdü. Pompeo'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günlük grafiğinin dolu olduğu yanıtı verdiği bildirildi.

