Rus aşısı ilk kez yabancı bir ülkeden onay aldı
Rusya'nın koronavirüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısını resmi olarak onaylayan ilk yabancı ülke Belarus oldu.
GÜNDEM 21.12.2020, 18:20
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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Belarus’un Rusya’nın koronavirüs salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısına tescil sertifikası veren ilk yabancı ülke olduğunu bildirdi.
Belarus'ta gönüllüler, 1 Ekim'de Sputnik V aşısının rastgele, çift kör ve plasebo kontrollü klinik testler kapsamında aşılanmaya başlamıştı. RDIF’in mali desteğiyle gerçekleşen araştırmaya, araştırma merkezi olarak seçilen 8 sağlık kuruluşunda 100 kişi katılmıştı.
Diğer yandan Belarus Sağlık Bakanı Dmitriy Pineviç, Belarus halkının koronavirüse karşı Rus Sputnik V aşısı ile aşılanmasına önümüzdeki ay başlanacağını belirtti.
Belarus haber ajansı Belta’nın aktardığına göre Pineviç, “Aşının ilk partisi ocakta tedarik edilecek. Ocak ayında aşılama kampanyasına başlayacağız” ifadelerini kullandı.
Pineviç daha önce Belarus Sağlık Bakanlığı'nın Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’ye tescil sertifikası verdiğini, bundan böyle aşının ülkede satışına ve tıbbi kullanımına izin verileceğini, önceliğin sağlık çalışanlarında, öğretmenlerde, ticaret ve çok sayıda insan ile temas etmek durumunda kalan diğer sektör çalışanlarında olacağını açıklamıştı.
Belarus'ta gönüllüler, 1 Ekim'de Sputnik V aşısının rastgele, çift kör ve plasebo kontrollü klinik testler kapsamında aşılanmaya başlamıştı. RDIF’in mali desteğiyle gerçekleşen araştırmaya, araştırma merkezi olarak seçilen 8 sağlık kuruluşunda 100 kişi katılmıştı.
Diğer yandan Belarus Sağlık Bakanı Dmitriy Pineviç, Belarus halkının koronavirüse karşı Rus Sputnik V aşısı ile aşılanmasına önümüzdeki ay başlanacağını belirtti.
Belarus haber ajansı Belta’nın aktardığına göre Pineviç, “Aşının ilk partisi ocakta tedarik edilecek. Ocak ayında aşılama kampanyasına başlayacağız” ifadelerini kullandı.
Pineviç daha önce Belarus Sağlık Bakanlığı'nın Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’ye tescil sertifikası verdiğini, bundan böyle aşının ülkede satışına ve tıbbi kullanımına izin verileceğini, önceliğin sağlık çalışanlarında, öğretmenlerde, ticaret ve çok sayıda insan ile temas etmek durumunda kalan diğer sektör çalışanlarında olacağını açıklamıştı.
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