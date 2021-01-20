Ruhani'den aşı tepkisi: Terörist Trump...
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulanan yaptırımların aşı çalışmalarına olumsuz etkilediğini söyledi.
GÜNDEM 20.01.2021, 08:24
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı kısıtlamalar olmasa ülkesinin aşılama programına daha erken başlayabileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu Komite Başkanları ile yaptığı toplantıda, ülkedeki salgın süreci ve aşılama planlarına ilişkin bilgi verdi.
ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının aşı alımını geciktirdiğini belirten Ruhani, "Yaptırımlar, engeller ve aşının satın alınmasıyla ilgili terörist Trump yönetiminin sınırlamaları olmasaydı kesinlikle aşılamaya çok daha erken başlayabilirdik. Bu Amerikalıların İran halkına karşı işlediği bir cinayettir" dedi.
Engellere ve sınırlamalara rağmen aşının satın alınmasıyla ilgili adımların atıldığını kaydeden Ruhani, Sağlık Bakanlığının onay verdiği aşıların ilk partisinin gelecek haftalarda ülkeye ulaşacağını ve aşılamanın hazırlanan programa göre başlayacağını söyledi.
Ülkede salgının 4. dalgasının başlama riskine karşı gerekli tüm önlemlerin alınması talimatı veren Ruhani, kurallara uymayanlar ile yasakları ihlal edenler hakkında yasal işlemlerin süratle başlatılması gerektiğini ifade etti.
Ruhani ayrıca "Koronavirüsün 4. dalgası çok tehlikeli olabilir ve bunun önünün alınması çok önemlidir. Tüm kurullar koordine içinde hareket ederse geride kalan 3 dalgada olduğu gibi 4. dalgayı da kontrol altına alabiliriz" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu Komite Başkanları ile yaptığı toplantıda, ülkedeki salgın süreci ve aşılama planlarına ilişkin bilgi verdi.
ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının aşı alımını geciktirdiğini belirten Ruhani, "Yaptırımlar, engeller ve aşının satın alınmasıyla ilgili terörist Trump yönetiminin sınırlamaları olmasaydı kesinlikle aşılamaya çok daha erken başlayabilirdik. Bu Amerikalıların İran halkına karşı işlediği bir cinayettir" dedi.
Engellere ve sınırlamalara rağmen aşının satın alınmasıyla ilgili adımların atıldığını kaydeden Ruhani, Sağlık Bakanlığının onay verdiği aşıların ilk partisinin gelecek haftalarda ülkeye ulaşacağını ve aşılamanın hazırlanan programa göre başlayacağını söyledi.
Ülkede salgının 4. dalgasının başlama riskine karşı gerekli tüm önlemlerin alınması talimatı veren Ruhani, kurallara uymayanlar ile yasakları ihlal edenler hakkında yasal işlemlerin süratle başlatılması gerektiğini ifade etti.
Ruhani ayrıca "Koronavirüsün 4. dalgası çok tehlikeli olabilir ve bunun önünün alınması çok önemlidir. Tüm kurullar koordine içinde hareket ederse geride kalan 3 dalgada olduğu gibi 4. dalgayı da kontrol altına alabiliriz" diye konuştu.
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