Ruanda katliamının sorumlusu Felicien Kabuga Lahey'de yargılanıyıor
Ruanda soykırımını finanse etmekten sorumlu tutulan Felicien Kabuga, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'nda (UCMRM) yapılan ilk duruşmasında hakkındaki suçlamalara sessiz kaldı.
GÜNDEM 12.11.2020, 05:35
Doğu Afrika ülkelerinden Ruanda'da 1994 yılında 800 binden fazla kişinin öldürüldüğü soykırımın finansörü ve planlayıcısı olmakla suçlanan iş insanı Félicien Kabuga, 25 yıl sonra Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi önüne çıktı...
Birleşmiş Milletler'e bağlı UCMRM'nin Lahey'deki mahkeme binasında yapılan duruşmada Kabuga avukatlarıyla hazır bulundu.
Soykırımı finanse etmekle suçlanan 85 yaşındaki Kabuga duruşmaya tekerlekli sandalyeyle katıldı.
Kabuga, hakkındaki iddianamenin okunmasının ardından UCMRM hakimi Iain Bonomy'nin suçlamalara ilişkin sorularına yanıt vermedi.
Kabuga'nın avukatı Emmanuel Altit müvekkilinin sessizliğinin "suçlamaları kabul etmediği" anlamına geldiğini belirtti.
Avukat Altit, müvekkili hakkındaki iddiaların tamamını reddettiklerini bildirdi.
Kabuga, uzun yıllar saklandığı Fransa'da 16 Mayıs'ta Fransız polisi tarafından yakalanmış, bir süre Paris'te tutuklu kaldıktan sonra 26 Ekim'de Lahey'deki tutukevine nakledilmişti.
Birleşmiş Milletler'e bağlı UCMRM'nin Lahey'deki mahkeme binasında yapılan duruşmada Kabuga avukatlarıyla hazır bulundu.
Soykırımı finanse etmekle suçlanan 85 yaşındaki Kabuga duruşmaya tekerlekli sandalyeyle katıldı.
Kabuga, hakkındaki iddianamenin okunmasının ardından UCMRM hakimi Iain Bonomy'nin suçlamalara ilişkin sorularına yanıt vermedi.
Kabuga'nın avukatı Emmanuel Altit müvekkilinin sessizliğinin "suçlamaları kabul etmediği" anlamına geldiğini belirtti.
Avukat Altit, müvekkili hakkındaki iddiaların tamamını reddettiklerini bildirdi.
Kabuga, uzun yıllar saklandığı Fransa'da 16 Mayıs'ta Fransız polisi tarafından yakalanmış, bir süre Paris'te tutuklu kaldıktan sonra 26 Ekim'de Lahey'deki tutukevine nakledilmişti.
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