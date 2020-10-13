RTÜK-Spotify anlaşması tamam!.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ( RTÜK), internet ortamında yayın lisansı olmadan yayın hizmeti yaptığını tespit ettiği internet sitelerine uyarı vermişti. Netflix ve Amazon Prime gibi şirketlerle anlaşma sağlanırken dünyaca ünlü dijital müzik platformu Spotify'a ise 72 saat süre verilmişti.



Türkiye'de temsilciliği bulunmayan İsveç merkezli şirketin Stockholm'deki birimiyle temasa geçen RTÜK yetkilileri firmadan olumlu geri dönüş aldı. Sabah'ın haberine göre Spotify yayın lisansını alacak. Türkiye'deki Pazar payını kaybetmek istemeyen Spotify ayrıca Türkiye'de temsilcilik de açacak.

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