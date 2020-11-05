RTÜK duyurdu! Netflix ve Amazon Prime lisans aldı
RTÜK'ün verdiği bilgiye göre, Netflix ve Amazon Prime lisans sürecini tamamladı.
GÜNDEM 05.11.2020, 16:29
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix ve Amazon Prime Video'nun, yeni sosyal medya yasasıyla birlikte zorunla hale getirilen lisansı aldığını bildirdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ebubekir Şahin paylaşmında, “İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan uluslararası platformlar NETFLIX ve Amazon Prime Video tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK’ten lisans aldı” ifadelerini kullandı.
İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan uluslararası platformlar NETFLIX ve Amazon Prime Video tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı. Hayırlı olsun. pic. twitter.com/q0tNohjBHM
RTÜK, daha önce yaptığı duyuruda, belirtilen süre içerisinde ilave 3 aylık yayın lisansı ücretini peşin ödemeleri fakat internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanamaması durumunda, ilgili yayıncıların bir 3 ay daha yayın hizmetlerini sunabileceklerini belirtti.
Duyurudan sonra lisans başvurusu yapmayanların 72 saat içerisinde yayınlarına son vermesi gerekiyor. Başvuru yapmamaları durumunda, RTÜK yasa gereği ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacak ve sulh ceza hakimliğinden ilgili yayın kuruluşları için erişim engeli isteyecek.
İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan uluslararası platformlar NETFLIX ve Amazon Prime Video tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı. Hayırlı olsun. pic. twitter.com/q0tNohjBHM — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) November 5, 2020
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ebubekir Şahin paylaşmında, “İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan uluslararası platformlar NETFLIX ve Amazon Prime Video tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK’ten lisans aldı” ifadelerini kullandı.
İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan uluslararası platformlar NETFLIX ve Amazon Prime Video tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı. Hayırlı olsun. pic. twitter.com/q0tNohjBHM
RTÜK, daha önce yaptığı duyuruda, belirtilen süre içerisinde ilave 3 aylık yayın lisansı ücretini peşin ödemeleri fakat internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanamaması durumunda, ilgili yayıncıların bir 3 ay daha yayın hizmetlerini sunabileceklerini belirtti.
Duyurudan sonra lisans başvurusu yapmayanların 72 saat içerisinde yayınlarına son vermesi gerekiyor. Başvuru yapmamaları durumunda, RTÜK yasa gereği ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacak ve sulh ceza hakimliğinden ilgili yayın kuruluşları için erişim engeli isteyecek.
İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan uluslararası platformlar NETFLIX ve Amazon Prime Video tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı. Hayırlı olsun. pic. twitter.com/q0tNohjBHM — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) November 5, 2020
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