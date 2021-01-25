RTÜK Başkanlığı'na Ebubekir Şahin yeniden seçildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) Ebubekir Şahin’in iki yıllık görev süresinin dolması sebebiyle başkanlık seçimi yapıldı ve Şahin bir kez daha seçildi.

RTÜK Başkan Vekilliği’ne ise Arif Fırtına seçildi. 1983’te Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümünü bitiren Fırtına, 1999’da dönemin Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli’nin özel kalem müdürüydü.

2002’de Başbakanlık Basın Halkla İlişkiler Müşavirliğine atanan Fırtına, Temmuz 2015’te MHP kontenjanından RTÜK üyeliğine seçilmişti.

RTÜK BAŞKAN VEKİLİ DE DEĞİŞTİ

6112 sayılı Kanun gereği başkanın görevde bulunduğu süreyle sınırlı olan başkan vekilliği görev süresi de tamamlanınca Üst Kurul'da başkan vekili seçimi de yapıldı.

RTÜK Başkan Vekilliğine, kurul üyesi Arif Fırtına getirildi.

Başkanlık seçiminin ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve Başkan Vekili Arif Fırtına, Üst Kurul üyelerine teşekkür etti.

