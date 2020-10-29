RTÜK Başkanı Şahin'den Tele 1 kanalına tepki! İnceleme başlatıldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Tele 1 yayınında Türk polisi hakkında yapılan açıklamalardan ötürü söz konusu yayınla ilgili RTÜK'ün inceleme başlatıldığını belirtti.

Konuya dair yazılı açıklama yapan Şahin, "Tele 1 ekranlarında kamuoyu vicdanını rahatsız eden açıklamalar dikkatimizden kaçmamıştır" dedi..

Yazılı açıklamasında "Tele 1 ekranlarında kamuoyu vicdanını rahatsız eden açıklamalar dikkatimizden kaçmamıştır" ifadesini kullanan RTÜK Başkanı Şahin, şunları kaydetti:

"Tele 1 sunucusunun bahse konu yayında muhalefet etme psikolojisiyle kahraman polislerimize iftira atması kabul edilemez. Kendisini esefle kınıyorum. Kamu görevi yürüten yayıncıların gazetecilik ilkelerini unutarak toplumda infial oluşturabilecek açıklamalar yapma özgürlüğü yoktur. RTÜK olarak buna müsaade etmeyeceğiz. Söz konusu yayınla alakalı inceleme başlatılmıştır."

