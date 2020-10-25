Ronaldo'dan bir kötü haber daha! Bu kez...

Kısa süre önce koronavirüs'e yakalandığı bilinen, ardından yapılan ikinci test sonucu da pozitif çıkan Cristiano Ronaldo'nun test sonucu üçüncü kez pozitif çıktı.

UEFA Uluslar Ligi için Portekiz Takımı ile yaptığı kamp sırasında koronavirüse yakalandığı tespit edilen Ronaldo'ya 3 gün önce yapılan test de pozitif sonuçlanmıştı.

35 yaşındaki ünlü oyuncu, Juventus'un 28 Ekim'de Barcelona ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında forma giyemeyecek.

Ronaldo bu sezon Juventus formasıyla yalnızca Serie A'da 2 maçta görev aldı ve 3 gol attı.

