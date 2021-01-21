Ronaldo tarihin en golcü oyuncusu oldu! 760 gol...
Juventus'un İtalya Süper Kupa finalinde Napoli'yi 2-0 yendiği maçta ilk golü atan Cristiano Ronaldo, böylece kariyerinin 760. golünü attı.
GÜNDEM 21.01.2021, 02:55
Juventus'un İtalya Süper Kupa finalinde Napoli'yi 2-0 yendiği maçta ilk golü atan Cristiano Ronaldo, böylece bilenen en golcü oyuncu unvanına ulaştı. Kimi kaynaklarda 805 golü, bazı kaynaklarda 759 golü olduğu iddia edilen Josef Bican'ı bu golle geçen Portekizli yıldız Cristano Ronaldo dünyanın en golcü oyuncusu unvanına tek başına sahip oldu
Ronaldo 1039 resmi maçta 760 gol atarken Messi hali hazırda 719 golle 5.sırada yer alıyor
760 -C. Ronaldo
759 - Josef Bican
757 - Pele
743 - Romario
719 - Lionel Messi
Ronaldo 1039 resmi maçta 760 gol atarken Messi hali hazırda 719 golle 5.sırada yer alıyor
760 -C. Ronaldo
759 - Josef Bican
757 - Pele
743 - Romario
719 - Lionel Messi
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 21 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|18
|38
|2. Fenerbahçe
|18
|38
|3. Galatasaray
|19
|36
|4. Gaziantep FK
|19
|34
|5. Hatayspor
|19
|31
|6. Alanyaspor
|18
|30
|7. Trabzonspor
|19
|30
|8. Karagümrük
|18
|27
|9. Malatyaspor
|19
|27
|10. Göztepe
|19
|25
|11. Antalyaspor
|19
|25
|12. Rizespor
|19
|24
|13. Sivasspor
|18
|23
|14. Başakşehir
|19
|23
|15. Konyaspor
|19
|22
|16. Kasımpaşa
|18
|22
|17. Kayserispor
|19
|19
|18. Gençlerbirliği
|19
|19
|19. Erzurumspor
|19
|16
|20. Ankaragücü
|18
|15
|21. Denizlispor
|19
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|19
|40
|2. Man City
|18
|38
|3. Leicester City
|19
|38
|4. Liverpool
|18
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. West Ham
|19
|32
|8. Chelsea
|19
|29
|9. Southampton
|18
|29
|10. Arsenal
|19
|27
|11. Aston Villa
|16
|26
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|18
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|18
|12
|19. West Bromwich
|19
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|19
|33
|5. Sevilla
|18
|33
|6. Real Sociedad
|19
|30
|7. Granada
|19
|28
|8. Real Betis
|19
|26
|9. Cádiz
|19
|24
|10. Getafe
|18
|23
|11. Celta de Vigo
|19
|23
|12. Levante
|18
|22
|13. Athletic Bilbao
|18
|21
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Real Valladolid
|19
|19
|17. Deportivo Alaves
|19
|18
|18. Elche
|17
|17
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|19
|12
Sayfalar Tümü