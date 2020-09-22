Roma'ya büyük şok! Hükmen mağlup sayıldı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, berabere kaldığı Hellas Verona karşısında oynayan Amadou Diawara'nın yaşını yanlış bildirmesi sebebiyle hükmen 3-0 mağlup sayıldı.
GÜNDEM 22.09.2020, 19:28
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Serie A Lig Yönetimi'nden yapılan yazılı açıklamada, ilgili spor hakiminin konuyu incelediği ve temmuz ayında 23 yaşına giren Diawara'yı, İtalya Futbol Federasyonunun (FIGC) talimatlarına aykırı şekilde maç esame listesinde 22 yaş altı olarak belirtilmesi sebebiyle hükmen mağlubiyet kararı verdiği bildirildi.
Bu kararla, Roma deplasmanda 0-0 berabere kalıp 1 puan aldığı Hellas Verona maçında, 3-0 hükmen mağlup sayıldı. Böylece Roma, yeni sezona mağlubiyetle başlamış oldu.
Gineli futbolcu Diawara, Hellas Verona maçına ilk 11 başlayıp, 89 dakika mücadele etmişti.
Öte yandan Corriere dello Sport gazetesi de Roma Kulübü Genel Sekreteri Pantaleo Longo'nun Hellas Verona maçında Diawara hadisesindeki hatasından ötürü hükmen mağlubiyet kararından önce kulübe istifasını sunduğunu yazdı.
Bu kararla, Roma deplasmanda 0-0 berabere kalıp 1 puan aldığı Hellas Verona maçında, 3-0 hükmen mağlup sayıldı. Böylece Roma, yeni sezona mağlubiyetle başlamış oldu.
Gineli futbolcu Diawara, Hellas Verona maçına ilk 11 başlayıp, 89 dakika mücadele etmişti.
Öte yandan Corriere dello Sport gazetesi de Roma Kulübü Genel Sekreteri Pantaleo Longo'nun Hellas Verona maçında Diawara hadisesindeki hatasından ötürü hükmen mağlubiyet kararından önce kulübe istifasını sunduğunu yazdı.
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