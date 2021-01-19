Romanya Türkiye'yi risk grubundan çıkardı
Ukrayna'dan sonra Romanya'da Türkiye'yi riskli ülkeler gurubundan çıkardı.
GÜNDEM 19.01.2021, 01:05
Romanya, bu kararını Türkiye'deki vaka sayılarında kaydedilen düşüş nedeniyle aldı. Türkiye, bir ay önce riskli ülkeler listesine dahil edilmişti.
Öte yandan Romanya Ulusal Acil Durumlar Komitesi tarafından alınan karara göre, Kovid-19’a karşı her iki doz aşıyı yaptıran kişiler, ikinci dozun vurulduğu tarihin üzerinden 10 gün geçmesinin ardından riskli ülkelerden gelseler bile karantinaya alınmayacak.
Bu kişilerin, Romanya'ya girişte, geldikleri ülkede aşıyı vuran sağlık birimi tarafından her iki aşıyı da olduklarını gösteren belgeyi ibraz etmeleri zorunlu olacak.
Öte yandan Romanya Ulusal Acil Durumlar Komitesi tarafından alınan karara göre, Kovid-19’a karşı her iki doz aşıyı yaptıran kişiler, ikinci dozun vurulduğu tarihin üzerinden 10 gün geçmesinin ardından riskli ülkelerden gelseler bile karantinaya alınmayacak.
Bu kişilerin, Romanya'ya girişte, geldikleri ülkede aşıyı vuran sağlık birimi tarafından her iki aşıyı da olduklarını gösteren belgeyi ibraz etmeleri zorunlu olacak.
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