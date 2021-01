Roman vatandaşlardan Erman Toroğlu hakkında suç duyurusu

Bazı Roman sivil toplum kuruluşları, A Spor futbol yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu'nun televizyon programında Roman vatandaşları ilgilendiren sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunun ardından Avrupa Yakası Roman, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ROMDER) üyeleri ile bazı Roman sivil toplum kuruluşları üyelerinin katılımıyla Bakırköy Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı.

ROMDER Başkanı Mehmet Selçik, "9 Ocak'ta Türkiye televizyon tarihine geçecek utanç vesikası bir üslup ve tavırla ırkçı bir söylem ve aşağılamaya" şahit olunduğunu belirterek, şunları söyledi:

Roman olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Selçik, "Devletimizin yanındayız ve her türlü ırkçı söylemi, bilinçaltının ağız alışkanlığına vuran her türlü aşağılamayı, saygısızlığı esefle kınıyor, ayaklarımızın altına alıyoruz. Erman Toroğlu hakkında ırkçı ve aşağılayıcı söylemleri sebebiyle suç duyurusunda bulunduğumuzu, bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağımızı bilmenizi istiyoruz." dedi.

Erman Toroğlu, Sumudica'yı eleştirirken, "O teknik adam var ya tam tiyatro. Böyle bir tiyatro görmedim ben. Burayı ne zannediyor? Böyle çingenelik olur mu ya, çingenelik... Affedersin, çingenelik bu... Ne diyeyim abi, ne taraftan tutsam o tarafa kötü gidiyor... Ne bileyim abi, ne diyeyim, dilenci mi diyeyim ya, dilenci diyeyim" ifadelerini kullanmıştı.

Toroğlu ayrıca, "Romanlardan özür dilerim de, çok severim onları ayrıca da... Ben benzetmeyi başka yerden yaptım" diye de eklemişti.

"Roman vatandaşları olarak, sevdalısı olduğumuz bayrağımızın ve ülkemizin en büyük aşıklarıyız. Bizler bu toprakların, bu vatanın asli unsurları, bu ülkenin bölünmez bütünlüğünün en güçlü savunucularıyız. Buradan hatırlatmak isteriz ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi biz Romanlar, bu topraklarda özür dilenmesi gereken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Bizler bunca yıldır her türlü aşağılanmaya, ayrımcılığa ve cehaletle dillere pelesenk olmuş bu tarz söylemlere karşı alnımız ak, başımız dik şekilde ülkemize hizmet etmekten, üretmekten ve gülümsemekten asla vazgeçmedik. Ülkemizde 7 milyona yakın Roman kardeşlerimizden bir tane bile vatan haini çıkmadığı gibi ne başka bir kardeşini aşağılamış ne de ırkçı söylemde bulunmuştur."