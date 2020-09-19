Roma, Marcao için teklifi yükseltti
Marcao'yu kadrosuna katmak isteyen Romalı yöneticiler, Galatasaray ile görüşmek için İstanbul'a geldi. Daha önce 12 milyon euro öneren İtalyanlar, teklifi 13 milyon euroya çıkardı.
GÜNDEM 19.09.2020, 10:06
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Sol ayaklı stoper almak isteyen İtalyan ekibi Roma, Galatasaray'ın Brezilyalı defans oyuncusu Marcao'nun peşini bırakmıyor.
Daha önce menajerler aracılığıyla 10 milyon eurosu net, bonuslarla birlikte toplam 12 milyon euro öneren Başkent ekibi, olumsuz cevap alınca yüz yüze görüşmek için İstanbul'a geldi.
Yapılan görüşmede Romalı yöneticiler teklifi 13 milyon euroya çıkarsa da, sarı-kırmızılıların 15 milyon euro talep ettiği öğrenildi.
Tarafların Başakşehir-Galatasaray maçının ardından yeniden masaya oturması bekleniyor.
Cimbom, satışın gerçekleşmesi durumunda Marcao'dan gelecek olan parayla 2 orta saha, 1 de stoper almayı planlıyor.
Daha önce menajerler aracılığıyla 10 milyon eurosu net, bonuslarla birlikte toplam 12 milyon euro öneren Başkent ekibi, olumsuz cevap alınca yüz yüze görüşmek için İstanbul'a geldi.
Yapılan görüşmede Romalı yöneticiler teklifi 13 milyon euroya çıkarsa da, sarı-kırmızılıların 15 milyon euro talep ettiği öğrenildi.
Tarafların Başakşehir-Galatasaray maçının ardından yeniden masaya oturması bekleniyor.
Cimbom, satışın gerçekleşmesi durumunda Marcao'dan gelecek olan parayla 2 orta saha, 1 de stoper almayı planlıyor.
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