Robinho'nun istediği maaş şaşırttı!

Santos Başkanı Orlando Rollo, Brezilya ekibine geri dönmek isteyen Robinho’ya maaş verebilecek bir bütçelerinin olmadığı açıklamıştı. Medipol Başakşehir’den ayrıldıktan sonra boşta kalan 36 yaşındaki futbolcu, Orlando Rollo’nun yaptığı açıklamanın ardından aylık 10 Brezilya Realine (1.8 dolar, 14 TL) Santos için oynayabileceğini kulübe iletti. Santos’un bu fedakarlık üzerine deneyimli futbolcuyla tekrar görüşmelere başladığı öğrenildi.



Futbolculuk kariyerinde son yıllarını yaşayan Robinho, Brezilya ekibi Santos’un altyapısında yetişmişti. Brezilya ekibinde gösterdiği performans ile tüm dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcu 2008 yılında ise Santos’tan ayrılarak 24 milyon Euro karşılığında Real Madrid’e transfer oldu. Daha sonra 43 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester City’nin yolunu tutan Robinho, Milan, Guangzhou Evergrande, Atletico Mineiro, Sivasspor ve Medipol Başakşehir formalarını da giydi.



Son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Robinho geride bıraktığımız sezon etkisiz bir performans sergiledi. İstanbul ekibinin sadece 8 tanesi ilk 11 olmak üzere 25 maçta formasını giyen Brezilyalı yıldız gol ve asist katkısı sağlayamadı.

