Robinho'nun istediği maaş şaşırttı!
Robinho, yetiştiği kulüp olan Santos’a geri dönmek istediğini açıkladı. Robinho'nun Santos’tan istediği maaş ise şaşırttı.
GÜNDEM 11.10.2020, 09:24
3
Santos Başkanı Orlando Rollo, Brezilya ekibine geri dönmek isteyen Robinho’ya maaş verebilecek bir bütçelerinin olmadığı açıklamıştı. Medipol Başakşehir’den ayrıldıktan sonra boşta kalan 36 yaşındaki futbolcu, Orlando Rollo’nun yaptığı açıklamanın ardından aylık 10 Brezilya Realine (1.8 dolar, 14 TL) Santos için oynayabileceğini kulübe iletti. Santos’un bu fedakarlık üzerine deneyimli futbolcuyla tekrar görüşmelere başladığı öğrenildi.
Futbolculuk kariyerinde son yıllarını yaşayan Robinho, Brezilya ekibi Santos’un altyapısında yetişmişti. Brezilya ekibinde gösterdiği performans ile tüm dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcu 2008 yılında ise Santos’tan ayrılarak 24 milyon Euro karşılığında Real Madrid’e transfer oldu. Daha sonra 43 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester City’nin yolunu tutan Robinho, Milan, Guangzhou Evergrande, Atletico Mineiro, Sivasspor ve Medipol Başakşehir formalarını da giydi.
Son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Robinho geride bıraktığımız sezon etkisiz bir performans sergiledi. İstanbul ekibinin sadece 8 tanesi ilk 11 olmak üzere 25 maçta formasını giyen Brezilyalı yıldız gol ve asist katkısı sağlayamadı.
Futbolculuk kariyerinde son yıllarını yaşayan Robinho, Brezilya ekibi Santos’un altyapısında yetişmişti. Brezilya ekibinde gösterdiği performans ile tüm dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcu 2008 yılında ise Santos’tan ayrılarak 24 milyon Euro karşılığında Real Madrid’e transfer oldu. Daha sonra 43 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester City’nin yolunu tutan Robinho, Milan, Guangzhou Evergrande, Atletico Mineiro, Sivasspor ve Medipol Başakşehir formalarını da giydi.
Son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Robinho geride bıraktığımız sezon etkisiz bir performans sergiledi. İstanbul ekibinin sadece 8 tanesi ilk 11 olmak üzere 25 maçta formasını giyen Brezilyalı yıldız gol ve asist katkısı sağlayamadı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 11 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2
Sayfalar Tümü