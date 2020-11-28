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Rizespor-Galatasaray maçı: Rıdvan Dilmen'den penaltı pozisyonu yorumu

Rıdvan Dilmen, Rizespor - Galatasaray maçı yorumlayarak, "Böyle kural olmaz" dedi.

GÜNDEM 28.11.2020, 20:43
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Rizespor-Galatasaray maçı: Rıdvan Dilmen'den penaltı pozisyonu yorumu
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının ilk yarısını "Yüzde 100 Futbol" programında değerlendiren futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın ilk yarı üstün oynayan taraf olduğunu dile getirdi.
Dilmen penaltı pozisyonunu da değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Evet, kurala göre penaltı. Ben de hakem olsam, izlerim sonra da penaltı veririm ama böyle kural olmaz. Pandemi bitsin, bu kurallar yüzünden seyirciler tribünlere yine gelmez" dedi.
Rıdvan Dilmen, "İlk yarı tek taraflı, Galatasaray'ın üstünlüğü olan bir maç izledik. Skoda'nın şutu dışında bir hücumu yok Rize'nin neredeyse... Galatasaray çok üstün oynadı. Bu oyun kurallarıyla pandemiden sonra da seyirci gelmez. Evet, kurala göre penaltı. Başakşehir maçının son dakikasında da aynı pozisyon oluştu. Ben de hakem olsam, izlerim sonra da penaltı veririm ama böyle kural olmaz." ifadesini kullandı.
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