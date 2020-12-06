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Rize'de 21 ton hamsiye el konuldu

Rize’de av yasağı kapsamında yapılan denetimlerde 21 ton hamsiye el konuldu.

GÜNDEM 06.12.2020, 21:43
Rize'de 21 ton hamsiye el konuldu
Rize İl Emniyet Müdürlüğünün desteği ile İyidere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından İyidere nakil güzergahında yapılan denetimlerde asgari avlanma boyunun altında olduğu için boy sınırlanmasına takılan 21 ton hamsiye el konuldu.
Ele geçirilen hamsiler nedeniyle 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 5/1 Numaralı ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğin 17. Maddesinde belirlenen boy ve ağırlık yasaklarına uymayan 1 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı.
Balıkçılık Genel Müdürlüğü’nün belirlediği yasal avlanabilir asgari boy ölçüleri:
Hamsi 9 cm
Tekir 11 cm
Sardalya 11 cm
Barbunya 13 cm
İstavrit 13 cm
Mezgit 13 cm
Lüfer 20 cm
Palamut 25 cm
Bakalyaro 25 cm
Kalkan 45 cm
Lagos 45 cm
Kılıç balığı 125 cm
Tatlı su levreği 18 cm
Siraz 20 cm
Tatlısu kefali 20 cm
Alabalık 25 cm
Kadife 26 cm
Sudak 26 cm
Karabalık 35 cm
Sazan 40 cm
Turna 40 cm
Yılanbalığı 50 cm
Yayın 90 cm
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