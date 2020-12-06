Rize'de 21 ton hamsiye el konuldu

Rize İl Emniyet Müdürlüğünün desteği ile İyidere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından İyidere nakil güzergahında yapılan denetimlerde asgari avlanma boyunun altında olduğu için boy sınırlanmasına takılan 21 ton hamsiye el konuldu.

Ele geçirilen hamsiler nedeniyle 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 5/1 Numaralı ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğin 17. Maddesinde belirlenen boy ve ağırlık yasaklarına uymayan 1 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı.

Balıkçılık Genel Müdürlüğü’nün belirlediği yasal avlanabilir asgari boy ölçüleri:

Hamsi 9 cm

Tekir 11 cm

Sardalya 11 cm

Barbunya 13 cm

İstavrit 13 cm

Mezgit 13 cm

Lüfer 20 cm

Palamut 25 cm

Bakalyaro 25 cm

Kalkan 45 cm

Lagos 45 cm

Kılıç balığı 125 cm

Tatlı su levreği 18 cm

Siraz 20 cm

Tatlısu kefali 20 cm

Alabalık 25 cm

Kadife 26 cm

Sudak 26 cm

Karabalık 35 cm

Sazan 40 cm

Turna 40 cm

Yılanbalığı 50 cm

Yayın 90 cm

