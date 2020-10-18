Rıza Çalımbay'dan Villarreal maçı açıklaması

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, Süper Lig'de dün Hes Kablo Kayserispor'u yenerek UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi moral bulduklarını aktardı.

Galibiyetin, Villarreal ile perşembe günü yapacakları maç öncesi önemli olduğunu vurgulayan Çalımbay, "UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal ile oynayacağımız ilk maçta Kayserispor'a karşı oynadığımız oyunun yüzde yüz üstüne çıkmamız gerekiyor. Amacımız oradan puan ya da puanlarla dönmek." ifadelerini kullandı.

Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin zor bir süreçten geçeceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sürekli şekilde maç oynayacağız. Bu bizim için avantaj da olabilir, dezavantaj da olabilir. Sakatlık olursa sıkıntı yaşayabiliriz. Takımıma güveniyorum. Hem Avrupa kupasını hem de ligi iyi bir şekilde götürebiliriz. Şimdi bizim için en önemlisi Villarreal maçı. Çok zor bir maç yapacağız. Takım olarak her şeye hazırız."

Kaynak : AA

