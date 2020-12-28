Rıza Çalımbay'dan kırmızı kart ve taç yorumu
Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 28.12.2020, 22:04
Beşiktaş karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, gördükleri kırmızı kart konusunda konuştu. Maç öncesi oyuncularını uyardığını ancak yine de eksik kaldıklarını söyleyen Rıza Çalımbay, "Hakem hata yapmış olabilir. Hakem hatalarıyla ilgili konuştum, bir daha da konuşmam. Kırmızı kart görüp, takımını 10 kişi bırakmak doğru bir şey değil. Oyuncularıma maçın başında 'ne olursa olsun, eksik kalmayalım' dedim, 'hakemle uğraşmayalım' dedim." dedi.
Çalımbay, "Biz ilk yarı patır patır oynadık zaten sorun yoktu ki... İkinci yarı biz maçı çevirebilirdik. 10 kişi kalırken atakları kontratağa çevirmeye çalıştık. Beşiktaş oynadı, kazandı bunlar olabilir ama bizim ne olursa olsun sahada 11 kişi kalmamız gerekiyordu." diye konuştu.
Çalımbay, "Biz ilk yarı patır patır oynadık zaten sorun yoktu ki... İkinci yarı biz maçı çevirebilirdik. 10 kişi kalırken atakları kontratağa çevirmeye çalıştık. Beşiktaş oynadı, kazandı bunlar olabilir ama bizim ne olursa olsun sahada 11 kişi kalmamız gerekiyordu." diye konuştu.
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