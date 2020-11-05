Rıza Çalımbay'dan dikkat çeken ''Galatasaray'' açıklaması!
Karabağ maçı öncesi Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu. Çalımbay, çok fazla sakat oyuncularının olduğunu söyledi.
GÜNDEM 05.11.2020, 21:20
Karabağ maçı öncesi açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay, çok fazla sakat oyuncuları olduğunu ifade etti. Çalımbay hafta sonu oynanacak Galatasaray maçını düşünerek rotasyon yapmadıklarını Max Gradel ve Marcelo Goiano'nun son anda kadroya dahil olduğunu söyledi
Rıza Çalımbay, "Biz Galatasaray maçını düşünerek rotasyon yapmadık. Son anda Gradel geldi. Hatayspor maçında beline darbe almıştı. Son 15 dakika değerlendirebilriz."
"Çok sakatımız var. Biz bugün %100 gol buluruz. Ben takımıma güveniyorum. Elimizde stoper yok. Samba cezalı, Aaron sakat. Marcelo maça yetişince Robin'i stopere aldık. Elimizdeki kadronun en iyisini çıkartmaya çalışıyoruz"
"Kazanmak için tüm riskleri alacağız. İnşallah Kayode ve Gradel'i kullanmak zorunda kalmayız"
Rıza Çalımbay, "Biz Galatasaray maçını düşünerek rotasyon yapmadık. Son anda Gradel geldi. Hatayspor maçında beline darbe almıştı. Son 15 dakika değerlendirebilriz."
"Çok sakatımız var. Biz bugün %100 gol buluruz. Ben takımıma güveniyorum. Elimizde stoper yok. Samba cezalı, Aaron sakat. Marcelo maça yetişince Robin'i stopere aldık. Elimizdeki kadronun en iyisini çıkartmaya çalışıyoruz"
"Kazanmak için tüm riskleri alacağız. İnşallah Kayode ve Gradel'i kullanmak zorunda kalmayız"
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