Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Maccabi Tel Aviv'e kendi evlerinde 2-1 yenildikleri karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulundu. Sakatlardan dert yanan tecrübeli teknik adam, her şeye rağmen takımıyla gurur duyduğunu söylerken şunları kaydetti:



"Kırılma anı, elbette penaltıdan yediğimiz gol oldu. Yine de takımımla gurur duyuyorum. Penaltı ve kırmızı karta kadar rakibe pozisyon vermedik ve kontrol bizdeydi. Ancak gerçekten çok eksiğimiz var. Rakibin 12, bizim ise beş-altı yedeğimiz vardı. 10 kişiyken de mücadeleyi bırakmadık. Mağlubiyeti hak etmedik. Arzulu, hırslı ve istekli oynadık.

Daha hiçbir şey belli değil. Grupta şansımız olduğuna inanıyorum. Biz deplasmanda da evimizde de kazanmak için oynuyoruz. Oyunumuzdan yana sıkıntı olsa Villarreal maçında 2-0'dan sonra maçtan kopardık. Ama mücadeleye devam ettik. Yine kendi oyunumuzu oynayacağız.

Şu maçtan önce stopere, beklere bir şey olmasın diye dua ettim ama maalesef oldu. Benim tek üzüntüm çok eksiğimizin olması. Onların bir an önce takıma dönmesini istiyorum ki ideal kadroyla çıkabilelim. Oynatacak stoper bulamadık. Kimse bilmiyor ama Samba Camara ikinci yarıya iğneyle çıktı. Normalde onu oynatmamam gerekiyordu. Oyuncular açısından çok zor günler geçiriyoruz.

Sakat oyuncular yeniden aramıza katıldıktan sonra bizim hiçbir takımdan çekincemiz, korkumuz olmayacak. Bu maçın hakkı bizim açımızdan kesinlikle üç puandı. Şu an için önemli olan Karabağ maçına kadar eksiklerin yetişmesi."