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Rıza Çalımbay: "Hem Türkiye için hem kendimiz için kazandık!"

Rıza Çalımbay, Qarabağ karşısında alınan 3-2’lik galibiyetin ardından "Hem Türkiye için hem kendimiz için kazandık" dedi.

GÜNDEM 27.11.2020, 08:43
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Rıza Çalımbay:
Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki 4. maçında deplasmanda karşılaştığı Qarabağ’ı 3-2 mağlup etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ise galibiyeti ve takımının performansını değerlendirdi.
Rıza Çalımbay, “Takımımla gurur duyuyorum. Belki oyuna alırız düşüncesiyle kalecilerimize bile forma yaptırdık. Bu kadar eksiğe rağmen çok iyi mücadele ettik. Bu maçı hem Türkiye için hem de kendimiz için kazanmamız gerekiyordu.” diyerek ülke puanı açısından da bu karşılaşmanın önemine dikkat çekti.
“Villarreal maçı ve Maccabi Tel Aviv mücadelesi artık çok önemli. Bu kadar sakata ve yokluğa rağmen çok iyi mücadele ettiler. Bu sene lig de çok zor. Bizim tek korkumuz sakatlık. 21 takım olması bu sezon için ağır.” diyen Çalımbay, fikstürün yoğunluğundan duyduğu rahatsızlığı da ifade etti.
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