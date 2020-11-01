Rıza Bey Apartmanı’ndan bir iyi bir kötü haber…

Depremde en fazla yıkımın yaşandığı Bayraklı'daki Rıza Bey Apartmanı'ndan ekipler orta yaşta bir kadını sağ olarak çıkarmayı başardı. Ancak hastaneye kaldırılan kadın yaşamını yitirdi. Depremden 33 saat sonra aynı apartmandan bir kişinin sağ olarak kurtarıldığı açıklandı.

Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan İzmir Bayraklı’dan bir iyi bir de kötü haber geldi.

Rıza Bey Apartmanı’nın enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarında orta yaşlarda bir kadına sağ olarak ulaşıldı. İsmi öğrenilemeyen yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz kadın yaşamını yitirdi.



Rıza Bey Apartmanı’ndan saat 00.35 sıralarında bir kişinin daha sağ olarak kurtarıldığı açıklandı. Bölgede incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremden 33 saat sonra sağ olarak kurtarılan vatandaşın sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

