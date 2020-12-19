Rıdvan Dilmen'den sert yorum: Fenerbahçe taraftarı üzgün
Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesinin ilk yarısını değerlendirdi.
GÜNDEM 19.12.2020, 21:11
İlk golde Altay olsaydı yemeyebilirdi ama Oytun'dan önce söylenmesi gereken çok şey var. Tek pozisyonu var Fenerbahçe'nin. 'Bu nasıl kaçtı?' diyeceğin bir pozisyon yok. Yabancı biri gelse, hangi takımın hangi renkte olduğunu bilmese 'Sarılı takım lig ikincisiymiş' der sonra da gider. Gaziantep'in fizik kalitesi yüksek. Türkiye'de savunmada 3'lü oynayan tek takım. Oyunun her dakikasında maçın içindeler. Mutlaka atlet bir forvet alıyorlar. Kayode Sivas'a gitti, başka atlet forvet aldılar.
Fenerbahçe'de istek ve arzu var gibi gözükse de, oyuncuların güveni kaybolmuş. Hakem de iyi maç yönetiyor. Penaltı doğru, sarı kart da çıkabilirdi. Fenerbahçe'nin neresi doğru ki... diye düşünüyorum. İşin tuhaf tarafı Gustavo da artık takıma uymaya başladı. Fenerbahçe'nin sağ ve sol ön ile forveti belli değil.
23 puanla 3. sırada. Bu haliyle şampiyonluk adayıdır ama küme düşmemeye oynadığı sezon kadar mutsuzdur taraftar...
Fenerbahçe'de istek ve arzu var gibi gözükse de, oyuncuların güveni kaybolmuş. Hakem de iyi maç yönetiyor. Penaltı doğru, sarı kart da çıkabilirdi. Fenerbahçe'nin neresi doğru ki... diye düşünüyorum. İşin tuhaf tarafı Gustavo da artık takıma uymaya başladı. Fenerbahçe'nin sağ ve sol ön ile forveti belli değil.
23 puanla 3. sırada. Bu haliyle şampiyonluk adayıdır ama küme düşmemeye oynadığı sezon kadar mutsuzdur taraftar...
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