Rıdvan Dilmen'den Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert sözler
Rıdvan Dilmen, NTV'de yaptığı çarpıcı açıklamalarında Beyaz TV'ye geri dönen Rasim Ozan Kütahyalı için "Sen 3 Temmuz sürecinde FETÖ sevdalısıydın" diye tepki gösterdi.
GÜNDEM 22.09.2020, 08:35
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Rıdvan Dilmen, NTV'deki %100 Futbol programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dilmen, Boşnaklara yaptığı hakaretin ardından Beyaz TV'ye geri dönen Rasim Ozan Kütahyalı için sert ifadeler kullanarak "Sen FETÖ sevdalısıydın." dedi.
Dilmen, programda Rasim Ozan Kütahyalı için yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Gelelim Rasim Ozan Kütahyalı'ya. Sen 3 Temmuz sürecinde FETÖ sevdalısıydın. İsmail Er, FETÖ sevicisi İsmail Er. Senin gibi adamlar hapishanede şimdi. Sayın Bakan, bu arkadaş sizi o makama getiren Sayın Cumhurbaşkanına hakaret eden adam, dalga geçen adam. Sizin bu arkadaşla İstiklal'de yürümeye hakkınız yok. Boşnak kardeşlerimize en ağır hakareti yapan ROK, Gökçek'lerin kanalına çıkıyor. AKP'ye yakın olduğu için Cumhurbaşkanı'na yazıyor. Cumhurbaşkanı duysa saniye tutmaz."
Dilmen, programda Rasim Ozan Kütahyalı için yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Gelelim Rasim Ozan Kütahyalı'ya. Sen 3 Temmuz sürecinde FETÖ sevdalısıydın. İsmail Er, FETÖ sevicisi İsmail Er. Senin gibi adamlar hapishanede şimdi. Sayın Bakan, bu arkadaş sizi o makama getiren Sayın Cumhurbaşkanına hakaret eden adam, dalga geçen adam. Sizin bu arkadaşla İstiklal'de yürümeye hakkınız yok. Boşnak kardeşlerimize en ağır hakareti yapan ROK, Gökçek'lerin kanalına çıkıyor. AKP'ye yakın olduğu için Cumhurbaşkanı'na yazıyor. Cumhurbaşkanı duysa saniye tutmaz."
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